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Совет ЕЭК разрешил России обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января 2024 года

18 декабря, 07:41
<p>В России могут обнулить пошлины на импорт яиц. Обложка © Freepik</p>

В России могут обнулить пошлины на импорт яиц. Обложка © Freepik

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерен временно убрать таможенную пошлину на импортные яйца при поставках в РФ, чтобы выровнять цены на данную продукцию на российском рынке. Об этом сообщили в ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц", — указано в тексте заявления.

Срок действия льготы — с 1 января по 30 июня 2024 года, она коснётся только поставок в количестве до 1,2 миллиарда штук в Россию. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва, такая тарифная льгота даст возможность гарантировать поставки яиц по сравнимой с отечественным производством цене, в особенности из Турции и Ирана.

Патрушев рассказал, когда начнутся поставки яиц из Турции

Патрушев рассказал, когда начнутся поставки яиц из Турции

Напомним, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Ранее российский кабмин уже поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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