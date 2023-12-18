Совет ЕЭК разрешил России обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января 2024 года
В России могут обнулить пошлины на импорт яиц. Обложка © Freepik
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерен временно убрать таможенную пошлину на импортные яйца при поставках в РФ, чтобы выровнять цены на данную продукцию на российском рынке. Об этом сообщили в ЕЭК.
"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц", — указано в тексте заявления.
Срок действия льготы — с 1 января по 30 июня 2024 года, она коснётся только поставок в количестве до 1,2 миллиарда штук в Россию. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва, такая тарифная льгота даст возможность гарантировать поставки яиц по сравнимой с отечественным производством цене, в особенности из Турции и Ирана.
Напомним, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Ранее российский кабмин уже поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. 15 декабря Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области.