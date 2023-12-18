Совет ЕЭК разрешил России обнулить пошлины на импорт яиц с 1 января 2024 года

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерен временно убрать таможенную пошлину на импортные яйца при поставках в РФ, чтобы выровнять цены на данную продукцию на российском рынке. Об этом сообщили в ЕЭК.

Срок действия льготы — с 1 января по 30 июня 2024 года, она коснётся только поставок в количестве до 1,2 миллиарда штук в Россию. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва, такая тарифная льгота даст возможность гарантировать поставки яиц по сравнимой с отечественным производством цене, в особенности из Турции и Ирана.