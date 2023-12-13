В России с Нового года обнулят пошлину на ввоз куриных яиц "Известия": Правительство поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц 13 декабря, 08:05 3883 3883 Кабмин пробует стабилизировать цены на продукцию, которая за год подорожала более чем на 40%. Фото © freepik

Правительство поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Информацию о решении временно отказаться от пошлин журналистам подтвердили в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Кроме того, предложение поддержала Комиссия кабмина по тарифно-таможенному регулированию. На данный момент размер импортной пошлины составляет 15 процентов.

Напомним, что на днях три крупные торговые сети — "Верный", "Азбука вкуса" и "Глобус" — ограничили наценку на куриные яйца после того, как Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам временно снизить добавленную стоимость на уровне не более 5%.

Авторы Марина Калегина