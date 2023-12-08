Первые торговые сети ограничили наценку на куриные яйца по предложению ФАС
ФАС: Сети "Верный", "Азбука вкуса" и "Глобус" ограничили наценку на куриные яйца
Три крупные торговые сети — "Верный", "Азбука вкуса" и "Глобус" — ограничили наценку на куриные яйца. Ранее Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам временно снизить добавленную стоимость на уровне не более 5%.
"Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки. Гипермаркет "Глобус" ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц", — отметили в ФАС.
В свою очередь "Азбука вкуса" ограничила наценки до 10% на яйцо "Окское" категории С2. В ФАС подчеркнули, что эта сеть и "Глобус" впервые поддержали ограничение наценок на социально значимые продукты. Стоимость яиц и мяса курицы в этом году поднялась после сильного увеличения спроса. Сейчас ФАС стабилизирует ситуацию, в частности ведомство разработало законопроект, который позволяет пресекать действия хозяйственных субъектов, приводящие к образованию необоснованных цен.
Ранее спецкоры SHOT ПРОВЕРКИ прокатились по популярным продуктовым сетям столичного региона, посмотрели актуальные цены на самые дешёвые марки яиц и сравнили их с тем, что было три месяца назад. После этого Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием продукта.
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