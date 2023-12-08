Регион

Уведомления отключены

8 декабря, 04:05

Запрет на повышение цен может появиться в России

ФАС внесла законопроект о запрете на повышение стоимости товаров без причины

Федеральная антимонопольная служба предложила запретить российским компаниям необоснованно завышать цены на свои товары в течение определённого периода. С текстом законопроекта ведомства ознакомились "Известия".

В документе говорится о необходимости лишить бизнес возможности задирать стоимость больше чем на 30% за 60 дней. Исключениями предложено считать лишь те случаи, когда подорожание обосновано экономическими факторами. К ним относятся, например, изменение цен на сырьё, существенные колебания спроса или рост расходов на комплектующие.

"Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей", — гласит пояснительная записка.

Россиянам сообщили о стабилизации стоимости топлива

Россиянам сообщили о стабилизации стоимости топлива

Ранее Росстат сообщал, что за 11 месяцев 2023 года курятина в России подорожала на 30,19%, а куриный яйца — на 36,63%. О причинах скачка цен рассказывал Лайф.

Обложка ©

Unsplash / Tara Clark

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Потребительский рынок
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров