Запрет на повышение цен может появиться в России

Федеральная антимонопольная служба предложила запретить российским компаниям необоснованно завышать цены на свои товары в течение определённого периода. С текстом законопроекта ведомства ознакомились "Известия".

В документе говорится о необходимости лишить бизнес возможности задирать стоимость больше чем на 30% за 60 дней. Исключениями предложено считать лишь те случаи, когда подорожание обосновано экономическими факторами. К ним относятся, например, изменение цен на сырьё, существенные колебания спроса или рост расходов на комплектующие.

"Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную политику в отношении потребителей", — гласит пояснительная записка.