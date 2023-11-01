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1 ноября, 20:32

Россиянам сообщили о стабилизации стоимости топлива

ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на бензин в России

Федеральная антимонопольная служба сообщила о стабилизации розничных цен на бензин в России. Такого результата удалось добиться благодаря корректировке биржевой стоимости топлива, сказано в заявлении ФАС.

"В настоящее время оптовая цена бензина снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте", — гласит сообщение.

Параллельно служба продолжает проводить проверки в субъектах РФ. Нарушения законодательства в сфере реализации топлива были зафиксированы в 14 регионах. По ним были возбуждены антимонопольные дела, подытожила ФАС.

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На высокую эффективность предпринимаемых мер для стабилизации топливного рынка ранее указал и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По словам главы ведомства, уже сейчас в стране наблюдается тенденция к снижению цен на горючее.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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