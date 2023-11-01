Россиянам сообщили о стабилизации стоимости топлива

Федеральная антимонопольная служба сообщила о стабилизации розничных цен на бензин в России. Такого результата удалось добиться благодаря корректировке биржевой стоимости топлива, сказано в заявлении ФАС.

"В настоящее время оптовая цена бензина снизилась до уровня середины апреля 2023 года. Это позволило стабилизировать стоимость в розничном сегменте", — гласит сообщение.

Параллельно служба продолжает проводить проверки в субъектах РФ. Нарушения законодательства в сфере реализации топлива были зафиксированы в 14 регионах. По ним были возбуждены антимонопольные дела, подытожила ФАС.