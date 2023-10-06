Глава Минэнерго озвучил россиянам хорошую новость о цене на бензин
Глава Минэнерго РФ Шульгинов: Стоимость топлива на АЗС уже снижается
ТАСС / Кирилл Кухмарь
Действия российского правительства, направленные на стабилизацию топливного рынка в стране, уже продемонстрировали свою эффективность. Принятые меры привели к снижению стоимости горючего на АЗС, отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — поделился глава Минэнерго.
О необходимости в принятии срочных мер для снижения цены на топливо в конце сентября заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что стоимость бензина и ДТ на автозаправочных станциях не должна расти быстрее темпов инфляции. А уже 5 октября Федеральная антимонопольная служба направила 32 компаниям письма с требованием снизить расценки.
К стабилизации топливного рынка в России привёл и запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, заявлял ранее Новак. Запасы топлива после этого решения возросли почти на полмиллиона тонн.