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Регион
Опубликовано 6 октября 2023, 22:50
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Глава Минэнерго озвучил россиянам хорошую новость о цене на бензин

Глава Минэнерго РФ Шульгинов: Стоимость топлива на АЗС уже снижается

ТАСС / Кирилл Кухмарь

ТАСС / Кирилл Кухмарь

Действия российского правительства, направленные на стабилизацию топливного рынка в стране, уже продемонстрировали свою эффективность. Принятые меры привели к снижению стоимости горючего на АЗС, отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — поделился глава Минэнерго.

О необходимости в принятии срочных мер для снижения цены на топливо в конце сентября заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что стоимость бензина и ДТ на автозаправочных станциях не должна расти быстрее темпов инфляции. А уже 5 октября Федеральная антимонопольная служба направила 32 компаниям письма с требованием снизить расценки.

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К стабилизации топливного рынка в России привёл и запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, заявлял ранее Новак. Запасы топлива после этого решения возросли почти на полмиллиона тонн.

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Илья Пушкарев
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