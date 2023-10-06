Глава Минэнерго озвучил россиянам хорошую новость о цене на бензин

Действия российского правительства, направленные на стабилизацию топливного рынка в стране, уже продемонстрировали свою эффективность. Принятые меры привели к снижению стоимости горючего на АЗС, отметил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

"Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история", — поделился глава Минэнерго.