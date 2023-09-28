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28 сентября, 20:43

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Вице-премьер Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Необходимо принять срочные меры по снижению цен на топливо на заправках. С таким поручением на совещании с представителями нефтяных компаний выступил вице-премьер РФ Александр Новак.

"В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. <…> Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жёсткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений", — подчеркнул Новак.

В этой связи он призвал принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента. Также поручено привести стоимость в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учётом транспортных расходов. Это должно быть выполнено в ближайшее время, подчеркнул Новак.

Федеральной таможенной и налоговой службам также поручено контролировать запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. С серым экспортом тоже будут бороться: для этого введут меры административного и экономического характера.

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Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. После этого, согласно данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10%, но на днях вновь начала расти.

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T.me / Правительство России

Анатолий Симоненко
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