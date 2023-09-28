1 октября на топливном рынке появится новый тренд: Как изменятся цены на бензин и дизель Вектор движения цен на бензин и дизель начинает входить в новую фазу. Что происходит на рынке, как это отразится на стоимости топлива и каких ценников ждать на АЗС в октябре? 27 сентября, 22:41 Заправки готовятся переписать ценники. Обложка © Shutterstock

В конце сентября на топливном рынке сложилась уникальная ситуация. После долгого и стремительного роста оптовые цены на бензин и дизель на бирже начали падать. Снижались они плавно, но экономисты отметили, что это стало началом новой тенденции. Тем временем 26 сентября котировки неожиданно снова пошли вверх. Затем были анонсированы новые меры регулирования отрасли. Они сейчас находятся на стадии обсуждения.

Снижение цен на бирже было связано с важным решением, которое приняло правительство для стабилизации цен на рынке. С 21 сентября введён временный запрет на экспорт бензина и дизеля. Это сразу же отразилось на стоимости топлива. Впрочем, затем последовала коррекция.

— Несмотря на запрет экспорта бензина и дизтоплива, их оптовые цены на бирже вновь стали расти. Это связано с ростом спроса на подешевевшее топливо на рынке. Он увеличился после 20%-ного снижения цен с 19 сентября. Это обычное явление после резкого снижения котировок. Оптовые цены на бирже могут подняться ещё на 5–10% в рамках восстановления. Удивляться этому не стоит, — пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он добавил, что в ряде регионов сохраняется дефицит топлива из-за логистических проблем с поставками. Это тоже создаёт повышательное давление на цены. После введённых ограничений нефтеперерабатывающие заводы могут сократить производство из-за нехватки мощностей по хранению топлива. Это приведёт к уменьшению предложения и дальнейшему росту цен. Но сейчас готовятся меры, чтобы предотвратить этот сценарий.

В октябре цены на бензин могут снизиться. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— К 1 октября высока вероятность, что цена на бензин останется на текущих уровнях, а в регионах с дефицитом предложения — умеренно повысится. Резкий взлёт цен вряд ли произойдёт. Более точный прогноз затруднён из-за высокой неопределённости ситуации и разных цен в регионах, — пояснил Владислав Антонов.

Установив неделю назад запрет на экспорт нефтепродуктов, правительство стабилизировало внутренние цены на бензин, несмотря на продолжающийся рост нефтяных котировок. Срок действия этих мер — "до отмены", поэтому в краткосрочной перспективе текущий уровень цен и будет превалировать на топливном рынке. Такой прогноз сделал финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Александр Соловьёв.

Так, средняя цена бензина А-92 на заправках страны составила 52,05 рубля за литр и продемонстрировала рост на 0,37% по сравнению с данными недельной давности. Усреднённая цена А-95 составляет 56,26 рубля за литр, данный вид бензина подорожал на 0,43% за этот же период. В то же время потребительские цены на аналогичные виды топлива за неделю с 5 по 11 сентября текущего года увеличились на 0,7% против роста на 0,5% неделей ранее.

— Таким образом, сдерживающий фактор роста цен уже стал заметен после введения ограничительных мер и, на мой взгляд, продлится и весь следующий месяц, — делает вывод Александр Соловьёв.

С 1 октября бензин перестанет дорожать. Фото © ТАСС / Владимир Баранов

Топливо с 1 октября может постепенно немного снизиться в цене. Это не значит, что, как только объявят об ограничениях, цены сразу упадут. Такого не бывает. Цикл очень длинный. Поэтому и не случилось сиюминутного значительного влияния на рынок, чего так ждали его участники и простые автомобилисты. Но цены точно будут снижаться в осенне-зимний период, более значительное снижение будет заметно уже ближе к зиме. Такой прогноз сделал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.

Авторы Нина Важдаева