Стало известно, как изменились цены на бензин после ограничения экспорта
Биржевые цены на бензин и дизель упали на 10 и 15% после ограничения экспорта
Согласно данным торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость бензина и дизельного топлива в европейской части России упала более чем на 10% после введения кабмином ограничений на экспорт топлива.
Так, цена тонны АИ-95 снизилась на 10,76%, достигнув отметки 59 362 рубля. Бензин АИ-92 подешевел на 9,63% — до 55 925 рублей. А цена на летний дизель упала на 14,52% и достигла отметки в 61 431 рубль за тонну.
Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточнялось, что это решение направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке.
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