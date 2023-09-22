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22 сентября, 09:50

В Кремле высказались о решении кабмина ограничить экспорт топлива

Песков: Предпосылок к "социальным взрывам" из-за роста цен на топливо не было

Каких-либо предпосылок к "социальным взрывам" на фоне роста цен на топливо не было. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение о временном ограничении экспорта бензина и дизеля.

"Причём здесь социальные взрывы? Никаких социальных взрывов, ничего, это всё очень сильно гипертрофированные формулировки. Это обычная работа правительства — обеспечивать стабильность топливного рынка", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, решение об ограничении экспорта бензина и дизеля является "своевременной" мерой. А действовать она будет столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на отечественном топливном рынке.

В Правительстве РФ пообещали сделать менее болезненной ситуацию с ценами на бензин

В Правительстве РФ пообещали сделать менее болезненной ситуацию с ценами на бензин

Ранее в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Уточнялось, что это решение направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александр Юнашев
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