В Кремле высказались о решении кабмина ограничить экспорт топлива

Каких-либо предпосылок к "социальным взрывам" на фоне роста цен на топливо не было. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение о временном ограничении экспорта бензина и дизеля.

"Причём здесь социальные взрывы? Никаких социальных взрывов, ничего, это всё очень сильно гипертрофированные формулировки. Это обычная работа правительства — обеспечивать стабильность топливного рынка", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

По его словам, решение об ограничении экспорта бензина и дизеля является "своевременной" мерой. А действовать она будет столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на отечественном топливном рынке.