В России ввели ограничения на экспорт бензина
Мишустин подписал постановление о временном ограничении на экспорт бензина
В России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте правительства.
"В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Уточняется, что данное решение направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения помогут насытить рынок, что, в свою очередь, снизит цены для потребителей.
В правительстве добавили, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Помимо того, организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельскохозяйственных производителей с оперативной корректировкой объёмов.
Ранее сообщалось, что биржевые цены на бензин и дизель в России упали на 3 и 5%. Стоимость топлива марки "Регуляр-92" показала снижение на 3,98% и составила 65,651 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" подешевела сразу на 5,06% и обойдётся в 69,272 тысячи рублей за тонну. Цена на дизель упала на 2,12% и достигла отметки в 74,447 тысячи рублей.
На днях президент России Владимир Путин заявил, что правительство и производители договорились о ценах на топливо. А позже стало известно, что кабмин обсуждает сразу два варианта стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, один из них — запрет экспорта нефтепродуктов. В Госдуме допустили, что власти перейдут к ручному регулированию стоимости, если рост цен продолжится.
ТАСС / Сергей Мальгавко