В России ввели ограничения на экспорт бензина

В России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Об этом сообщается на сайте правительства.

"В России введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение направлено на стабилизацию цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения помогут насытить рынок, что, в свою очередь, снизит цены для потребителей.

В правительстве добавили, что ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке были увеличены нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Помимо того, организован ежедневный мониторинг закупок топлива для нужд сельскохозяйственных производителей с оперативной корректировкой объёмов.