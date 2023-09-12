Путин: Правительство и производители договорились о ценах на топливо
Правительство отслеживает ситуацию, сложившуюся вокруг цен на бензин. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, кабмин договорился с производителями топлива, как они будут действовать в ближайшее время.
"Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть", — добавил глава государства.
Ранее в ходе того же выступления Путин назвал рубль востребованной валютой и заявил, что не видит непреодолимых проблем с его курсом. Вместе с тем президент отметил недальновидность преступных западных действий по изъятию золотовалютных резервов России, а также разграблению активов бизнеса нашей страны. Многие государства, по словам Путина, потеряли доверие к американскому доллару и задумались, стоит ли им хранить свои сбережения в США.
Александр Жолобов / Фотобанк фонда "Росконгресс"