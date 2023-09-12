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12 сентября, 07:41

Путин заявил, что правительство занимается ситуацией с ценами на бензин

Правительство отслеживает ситуацию, сложившуюся вокруг цен на бензин. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Правительство этим занимается", заявил российский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Наметился дефицит бензина: Как это скажется на ценах

Наметился дефицит бензина: Как это скажется на ценах

Ранее в ходе того же выступления Путин назвал рубль востребованной валютой и заявил, что не видит непреодолимых проблем с его курсом. Вместе с тем президент отметил недальновидность преступных западных действий по изъятию золотовалютных резервов России, а также разграблению активов бизнеса нашей страны. Многие государства, по словам Путина, потеряли доверие к американскому доллару и задумались, стоит ли им хранить свои сбережения в США.

Обложка ©

Александр Жолобов/ Фотобанк Фонда "Росконгресс"

Марина Калегина
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