Ранее в ходе того же выступления Путин назвал рубль востребованной валютой и заявил, что не видит непреодолимых проблем с его курсом. Вместе с тем президент отметил недальновидность преступных западных действий по изъятию золотовалютных резервов России, а также разграблению активов бизнеса нашей страны. Многие государства, по словам Путина, потеряли доверие к американскому доллару и задумались, стоит ли им хранить свои сбережения в США.