Правительство отслеживает ситуацию, сложившуюся вокруг цен на бензин. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. По его словам, кабмин договорился с производителями топлива, как они будут действовать в ближайшее время.

"Правительство должно было своевременно реагировать, были приняты соответствующие решения, как известно, но не так давно, чтобы удерживать паритет между ценами внешнего рынка и внутреннего рынка, потом эти механизмы были отменены. Ну правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть", — добавил глава государства.