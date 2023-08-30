Наметился дефицит бензина: Как это скажется на ценах На бирже топливо бьёт очередные ценовые рекорды, а в некоторых регионах уже фиксируют его дефицит. Что происходит на рынке и как это скажется на стоимости бензина и дизеля в ближайшее время? 29 августа, 22:41 Бензин продолжает дорожать. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Цены на бензин продолжают бить рекорды. По данным Росстата, с конца прошлого года в рознице бензин марки АИ-92 подорожал на 5,9%, то есть на 2,79 рубля, а АИ-95 — на 6,2% (3,17 рубля). Средняя цена бензина на АИ-95 с 14 по 21 августа выросла до 54,28 рубля, а АИ-92 — увеличилась до 50,23 рубля. Что же касается торгов на бирже, то стоимость бензина АИ-95 в конце августа составила 72,82 тысячи рублей, обновив очередной исторический максимум. Ситуацию усугубляет тот факт, что в ряде регионов зафиксировали дефицит топлива на АЗС.

— Нехватку бензина на российском рынке можно объяснить несколькими факторами. Из-за сильного роста основных валют многие россияне предпочли не ехать за границу в связи с подорожанием турпутёвок, а поехали в отпуск внутри страны. Это спровоцировало спрос на бензин в розничной торговле. Сроки поставок на бензин по железной дороге выросли вдвое. Это произошло из-за перестройки логистических цепочек и перенаправления экспорта угля на восток, который раньше отправлялся в западные страны. Увеличение сроков поставок топлива в два раза для владельцев АЗС, которые обычно вносят стопроцентную предоплату при покупке бензина на бирже, обернётся большими затратами и увеличением кредитов. В результате розничные цены на автомобильное топливо вырастут, — рассказал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

В некоторых регионах почувствовали дефицит бензина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По его словам, ещё одной причиной является экспорт бензина по серым схемам, а также то, что нефтяные компании пока не увеличили предложение на бирже в таких объемах, чтобы удовлетворить имеющийся спрос. Пока на биржевом рынке не увеличится предложение со стороны нефтяных компаний, цены продолжат расти. Возможно, в ближайшее время государство примет соответствующие меры для того, чтобы остановить рост стоимости бензина на оптовом рынке. Учитывая динамику повышения цен за первое полугодие 2023-го, осенью средняя цена на него может вырасти ещё на 3–4%.

— Увеличение спроса и недостаток предложения обычно приводят к увеличению стоимости товара. Следовательно, дефицит бензина приведёт к повышению цен на топливо. А повышение цен на заправках повлияет на стоимость транспортировки товаров, а также на стоимость жизни в целом. Также подорожание бензина имеет инфляционный эффект, поскольку стоимость влияет на цены на товары и услуги. Бензин АИ-92 стоит 50,23 рубля. За три месяца цена выросла на 5,11%, за год — на 6,33%, за три года — на 16,41%. Бензин АИ-95 стоит 54,85 рубля. За аналогичные периоды он подорожал на 5,26%, 6,88% и 16,88% соответственно, — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Сокращение демпферных выплат, а также слабый рубль сохранят давление на оптовые и розничные цены. В среднем стоимость бензина за год увеличивается на 7%. Без вмешательства властей не получится удерживать цены. Никто от прибыли не будет отказываться. Цены продолжат повышаться.

Несмотря на призыв зампреда правительства Александра Новака к нефтяным компаниям сосредоточиться прежде всего на внутреннем рынке, экспорт сейчас более притягателен для продавца. На этот момент обратил внимание руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-форекс" Александр Шнейдерман.

По его словам, ставки фрахта при морской транспортировке снизились до комфортных значений, цены на нефть растут на фоне новостей о сокращении добычи странами ОПЕК+. Кроме того, государства Африки, Бразилия, Турция — основные покупатели российского дизтоплива. Одна из возможных мер для стабилизации рынка в нынешней ситуации — введение экспортных пошлин.

Авторы Нина Важдаева