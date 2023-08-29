С 1 сентября банки изменят условия выдачи кредитов: Что ждёт заёмщиков С 1 сентября 2023 года Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Какие новшества ждут заёмщиков? Что будет со ставками по кредитам и кому станет сложнее получить деньги в банке? 28 августа, 22:41 С 1 сентября заёмщиков ждут новые условия выдачи кредитов. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Решение Центробанка направлено на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков, если потери по потребительским кредитам вырастут. Регулятор обеспокоен увеличением задолженности заёмщиков. Чтобы решить проблему, ЦБ повысит для кредитных организаций макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам. Мера коснётся всех кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых и всех кредитов для заёмщиков с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50%. Речь идёт о людях, которые тратят на обслуживание долгов более половины своих доходов.

— Как специалист по банкротству, считаю, что новые условия ужесточения необеспеченных кредитов с 1 сентября для всех сыграют только положительную роль. Во-первых, обеспеченных залогом или поручительством кредитов станет больше. Это упростит процедуру взыскания долга для банков. Во-вторых, сократится количество выданных займов для людей, кто более 50% своих доходов отдаёт в счёт погашения долгов. Мы живём в обществе, где очень сильный маркетинг и много людей делают покупки в рассрочку (на эмоциях, в тренде). Когда отдельно взятый человек более 50% своих доходов отдаёт по кредитным обязательствам, это признак того, что человек находится в кризисе, — рассказала арбитражный управляющий, специалист по банкротству, основатель юридической компании "Юрисконсульт" Анастасия Сапегина.

Она отметила, что по закону 25% и более дохода должно уходить на детей (сумма меняется в зависимости от количества детей). Если в счёт погашения кредитов будет уходить больше 50%, то на текущее содержание и на детей не будет оставаться денег. Таким образом, обществу необходимо, чтобы существовала государственная мера, которая регулирует и ограничивает выдачу кредитов для потребителя.

— Я ежедневно консультирую людей и замечаю, что многие не знают момента своей платёжеспособности по кредитам. Не могут рассчитать процент дохода, который должен откладываться в "подушку безопасности" ежемесячно. 90% людей, которых консультирую по банкротству, приходится учить финансовой грамотности с нуля и помогать выходить из кризиса, — пояснила Анастасия Сапегина.

ЦБ делает для коммерческих банков невыгодные условия выдачи кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Эта мера принята на фоне сильнейшего роста выдачи потребительских кредитов. Запас капитала будет накапливаться постепенно, так как новые надбавки будут вводиться на новые кредиты. При этом уровень надбавки по вновь предоставляемым кредитам увеличится с 0,21 до 0,89 (в начале 2022 года он составлял 1,23). Об этом рассказала инвестиционный советник, основательница Университета инвестиций Юлия Кузнецова.

Рынок потребительского кредитования стабильно растёт: так, за семь месяцев этого года кредиты физлицам выросли на 11%. Это больше на 2% по сравнению с предыдущим годом. Продолжает расти просроченная задолженность в абсолютном выражении (70 млрд рублей за семь месяцев этого года). Сейчас наметился тренд на приобретение банками микрофинансовых организаций. Банки активно начинают выходить на рынок микрозаймов, предлагая физлицам мелкие суммы без обеспечения под повышенную ставку. На эти моменты обратила внимание доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова.

По её словам, Банк России всё это не может не беспокоить и он продолжает ужесточать требования к таким кредитам, а также к кредитам с высокой ПСК. Скорее всего, рынок вряд ли отреагирует резко на последнее ужесточение. Банки будут искать баланс между повышением ставок и риском снижения норматива достаточности капитала.

Решение Центробанка приведёт к тому, что с 1 сентября потребительский кредит будет получить сложнее. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

— Важным моментом при этом станет недавнее решение Банка России разрешить банкам с 16 августа по 31 декабря 2023 года не ограничивать полную стоимость кредита при действующем максимальном размере процентной ставки не более 0,8% в день. Повышение стоимости кредитов может привести к росту риска дефолта. Банки не будут активно расширять кредитование ненадёжных заёмщиков, но при этом будут и дальше активно внедрять поведенческие модели оценки заёмщиков, построенные на широком спектре информации о них, — добавила Светлана Зубкова.

Решение Центробанка приведёт к тому, что с 1 сентября потребительский кредит будет получить сложнее. Особенно людям с доходом ниже среднего. При этом сократится количество кредитных предложений на рынке банковских услуг в сфере среднесрочного кредитования (3–5 лет). Для заёмщиков увеличится полная стоимость кредитов. Сегодня в ПСК входит основной долг, проценты по кредиту, комиссии за оформление кредитного договора, за выдачу кредитов, выпуск и обслуживание кредитной карты. Такой прогноз сделала профессор кафедры гражданского права Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), финансовый советник Татьяна Епифанова.

Она отметила также, что, если заёмщик досрочно погасил кредит, новый кредит получить будет сложнее и он станет значительно дороже.

— Когда люди берут кредиты, — понятно, что и банк проводит свой анализ финансового положения заёмщика, — для этого существуют процедуры, которые каждый год совершенствуются в соответствии с требованиями регулятора. Людям, которые берут кредиты, тоже важно тщательно оценивать своё финансовое положение и понимать, каким образом они будут рассчитываться, какая часть дохода у них уходит на кредит, каким образом изменится их уровень жизни после повышения долговой нагрузки. То есть здесь очень важно действовать шаг за шагом и не стремиться взять максимальное количество кредитов, чтобы сразу удовлетворить свои возникающие потребности. Нужно действовать постепенно и понимать, какие финансовые обязательства повлекут за собой новые долги, — пояснил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Кстати, процесс ужесточения требований к заёмщикам продолжится и в октябре. Как отметили в Центробанке, регулятор видит ускорение роста ипотечного кредитования и существенный разрыв цен на жильё на первичном и вторичном рынках. Увеличение темпов кредитования идёт за счёт расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов. Это отражается в последовательном ухудшении стандартов кредитования.

— С 1 октября 2023 года Банк России повышает макропруденциальные требования по ипотечным кредитам. В сегменте ДДУ для кредитов с низким первоначальным взносом, а также высоким показателем долговой нагрузки установлены запретительные значения надбавок к коэффициентам риска. В сегменте ипотеки на вторичное жильё надбавки повышаются в меньшей степени. Увеличение надбавок позволит предотвратить дальнейшее ухудшение стандартов кредитования, выраженное в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов с высоким показателем долговой нагрузки, — гласит сообщение Центробанка.

Авторы Нина Важдаева