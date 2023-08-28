С 1 сентября курс рубля двинется в новом направлении: чего ждут на валютном рынке и сколько будет стоить доллар 27 августа, 22:41 Прогноз курса рубля на сентябрь тревожит экономистов. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир

Какие факторы будут влиять на рубль с 1 сентября

На ослабление рубля повлияло сразу несколько факторов. Среди них ускорение инфляции, начавшееся с июня; слабые данные по торговому балансу и продолжающийся отток капитала из России; летний сезон, когда традиционно увеличивается спрос на валюту. Дело в том, что лето — сезон отпусков и многие россияне едут отдыхать за границу. Об этом рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он не исключает, что уже в ближайшее время, когда сократится бюджетный дефицит и улучшится ситуация с торговым балансом России, рубль снова начнёт укрепляться. При влиянии позитивных факторов он может подорожать к доллару до 90 рублей и пройти эту отметку.

По словам Владислава Антонова, если рубль опять начнёт слабеть, ЦБ, вполне вероятно, вновь ужесточит валютные ограничения. Кроме того, разрешения на вывод дивидендов из России выглядят преждевременными. Если их отменят или отложат, рубль снова может пойти вверх.

— Традиционно в конце месяца заканчивается налоговый период. По данным доклада ЦБ, крупнейшие экспортёры и так продавали более 80% выручки. Но есть мнение, что экспортёры добровольно согласились увеличить продажи в рамках стабилизации курса нацвалюты. Стали ли экспортёры продавать больше валюты? Сможем узнать из данных за август, которые выйдут позже, — отметил аналитик канала "Рынки. Деньги. Власть" Сергей Раманинов.

Прогноз курса рубля с 1 сентября

Владислав Антонов считает, что после 28 августа рубль продолжит ослабляться. Его котировки могут опуститься до отметки 98 рублей за доллар.

— Скорее всего, валютный боковик, что мы наблюдаем на рынке последние две недели после обвала рубля и активной коррекции инвалют, сохранится и в ближайшие дни. И к 1 сентября рубль может остаться примерно здесь же. А вот с начала осени боковик может разрешиться уже сильным движением. Волатильность курса повысится. Единственный вопрос — сразу на укрепление к 90 за доллар либо через обманное скоротечное движение вверх. Но исход во втором случае ожидается тот же — к 90 по доллару, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Курс рубля к началу сентября ожидается более-менее стабильным. Он будет расти после резкой волатильности и коррекции от минимумов. На данный момент влияние на курс оказывают геополитическая обстановка, как и ранее, и глобальная экономическая ситуация, а также ожидания действий властей. В ближайшее время крупных событий, которые могут значительно повлиять на котировки, не предвидится. Вероятно, курсы валют закрепятся в новых диапазонах: 91–97 за доллар, 100–106 за евро, 12,50–13,50 за юань. Такой прогноз сделал начальник отдела исследования инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.

— Решения Центробанка по ставке не способны привести к значимому укреплению рубля. Более мягкий валютный контроль по сравнению с весной 2022 года создаёт условия для ослабления рубля. Динамика курса рубля будет определяться балансом между импортом и экспортом. В случае принятия дополнительных ограничительных мер рубль может укрепиться, — отметил финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор.

По его словам, сейчас невозможно гарантировать, что рубль перестанет падать. Достижение новых исторических максимумов возможно уже осенью. Коррекция рубля также возможна 15 сентября, когда ЦБ примет очередное решение по ключевой ставке.

— Прогнозируем к началу сентября небольшое ослабление в диапазоне до 96 рублей. Рынку широко известно, что налоговый период заканчивается, и это повод в том числе для спекулянтов поменять свои позиции. Рынки в августе ждали более жёсткой политики регулятора. По заявлениям ЦБ, на курс влиял платёжный баланс, а также баланс спроса и предложения на товары в стране — эти факторы остаются определяющими. Цены на нефть держатся на высоких уровнях — значит, будет больше валютной выручки и, соответственно, её будущих продаж. Однако компании имеют право не продавать валютную выручку. Это также влияет на курс. По году ждём диапазон 90–100 (до конца года), — добавил Сергей Раманинов.

Авторы Нина Важдаева