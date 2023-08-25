С 1 сентября повысят суммы пособий, субсидий и компенсаций: Кому сделают прибавку Ожидается перерасчёт сумм пособий, компенсаций и субсидий на региональных уровнях. Некоторые выплаты повысят и на федеральном уровне. Сколько составит прибавка и кто её получит. 24 августа, 22:41 Ожидается перерасчёт сумм пособий, компенсаций и субсидий на региональных уровнях. Некоторые выплаты повысят и на федеральном уровне. Обложка © Shutterstock

В Социальном фонде России рассказали, что с начала года оформили выплату единого пособия родителям более девяти миллионов детей. Пособие назначалось автоматически. Обычно для получения выплаты родителям достаточно только подать заявление через портал "Госуслуги". Причём в заявлении на получение пособия указываются сразу все дети, на которых распространяется мера соцподдержки.

— Размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. При назначении пособия применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Учитываются также занятость родителей или объективные причины её отсутствия, — пояснили в СФР.

С 1 сентября появятся новые субсидии и компенсации, которые будут предоставляться на региональном уровне. В ряде случаев вырастет размер выплат по уже действующим мерам поддержки.

— В ряде регионов единовременные выплаты получат педагоги. Например, в Вологде с 1 сентября её предоставят учителям с большим стажем — от пяти до 25 лет, которые приехали туда на работу из других населённых пунктов. Чтобы получить выплаты, нужно соответствовать определённым критериям. Например, устроиться на работу с 1 августа 2023 года на постоянной основе. Есть и требования по тем предметам, которые преподаёт учитель, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как пояснила юрист, в зависимости от категории получателей различаются и меры поддержки. Например, учителям могут компенсировать часть взносов по ипотеке или выдать субсидию на первоначальный взнос.

С 1 сентября 2023 года в Кировской области студенты начнут получать социальную выплату в виде стипендии. Она составит 30 000 рублей. Эта мера поддержки предназначена учащимся первого курса федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных в регионе, а также их филиалов. Впрочем, не всем, а тем, кто соответствует определённым критериям по успеваемости. Выплачивать деньги будут в течение первого курса каждый месяц, кроме времени летних каникул.

В Краснодарском крае с 1 сентября педагоги получат компенсацию в размере 50% проезда на общественном транспорте. При этом с 1 января 2024 года учителям увеличат частичную компенсацию за аренду жилья — до 20 тысяч рублей.

В Краснодарском крае с 1 сентября педагоги получат компенсацию в размере 50% проезда на общественном транспорте. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

В Московской области появятся дополнительные компенсации на проезд. Они затронут поездки по столице на автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Дополнительные меры поддержки получат дети-сироты, люди, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, если они стоят на учёте в органах опеки и попечительства Подмосковья.

— С 1 сентября 2023 года в Магаданской области ЕДВ местным ветеранам труда заменят социальной выплатой ветерану труда. Сумма её 1242,36 рубля. Эти деньги будут переводить ежемесячно. Дополнительные меры соцподдержки появятся в ЯНАО. Предоставят их в виде ежемесячных денежных выплат. Например, 15 000 рублей получат сотрудники территориальных органов Министерства внутренних дел, которые подпадают под определённые критерии. Предусмотрены и другие выплаты — от 35 000 до 250 000. Список получателей достаточно широкий, — пояснила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она рассказала также, что в Омской области родителям (законным представителям) несовершеннолетних, которые находятся в социально опасном положении, будут бесплатно предоставляться социальные услуги в полустационарной форме. С 1 сентября 2023 года они также будут предоставляться бесплатно больным наркоманией.

Семьи с детьми на региональном уровне могут получить и такие компенсации, как возмещение части расходов на учёбу. Например, в Республике Коми такую компенсацию могут получить семьи, в которых воспитывается от трёх и более детей в возрасте до 23 лет. Им возместят стоимость платного очного обучения каждого ребёнка.

Кроме того, в России изменится порядок выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Минтруд уже представил соответствующие поправки. Они направлены на расширение перечня выплат, которые не будут учитываться при расчёте среднедушевого дохода семьи. Этот показатель нужен для назначения единого пособия. Например, не будут учитывать заработок несовершеннолетних детей во время каникул.

Авторы Нина Важдаева