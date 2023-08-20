Пожилым людям выплатят две пенсии: Кому положена прибавка и как её получить Сейчас в регионах стали поднимать вопрос о расширении круга получателей двойных пенсий. При этом перечень новых льгот уже вырос. Кто сейчас может получать две пенсии одновременно, как оформить прибавку и сколько составит сумма выплат? 19 августа, 22:41 Есть пожилые люди, которые могут рассчитывать на две пенсии. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Есть общее правило, по которому люди могут получать только одну пенсию, положенную по закону. К примеру, если пожилому человеку начисляют страховую пенсию по возрасту и ему установили инвалидность. В этом случае он не сможет дополнительно получать пенсию по инвалидности. Ему положены лишь льготы как инвалиду и ежемесячная денежная выплата к пенсии. Но есть категории граждан, которые могут получать две пенсии. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

В рамках Закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" получать одновременно две пенсии могут люди, ставшие инвалидами после военной травмы. Им могут устанавливать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Люди, пребывавшие в добровольческих формированиях, ставшие инвалидами после увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту, могут получать одновременно несколько выплат. Например, пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Есть и другой вариант — пенсия по инвалидности, предусмотренная Законом № 166-ФЗ, и пенсия за выслугу лет.

Участники Великой Отечественной войны могут получать пенсию по инвалидности в рамках Закона № 166-ФЗ и страховую пенсию по старости. Есть льготы и у родителей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших после полученных травм. Им могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости (инвалидности). Есть и другие варианты. Например, пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия, а также пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная Законом № 166-ФЗ, и пенсия за выслугу лет (по инвалидности).

Две пенсии могут также получать родители погибших добровольцев и вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву. Правда, в том случае, если женщина после гибели мужа снова не вышла замуж. Права на двойные выплаты имеют и нетрудоспособные члены семей людей, получивших или перенёсших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий этой катастрофы.

Кроме того, получать две пенсии могут обладатели достаточно большого списка государственных наград. Такое же право есть и у представителей определённых профессий, например у космонавтов и лётчиков.

— Размеры пенсий могут быть разные — в зависимости от того, к какой категории относится получатель. Так, люди, ставшие инвалидами после военной травмы, могут получать пенсию в зависимости от степени вреда здоровью. Если человек стал инвалидом первой группы, то ему положено 300 процентов размера социальной пенсии. Инвалидам второй группы выплачивают 250 процентов размера социальной пенсии, третьей — 175 процентов. С 1 апреля 2023 года размер социальной пенсии по старости составляет 7153,33 рубля. Плюс, если есть иждивенцы, устанавливается повышение к пенсии. Страховая пенсия устанавливается в зависимости от стажа, — добавила Оксана Красовская.

Она пояснила: если человек сомневается, что ему были назначены пенсии верно, он может обратиться за получением подробного расчёта с учётом норм действующего законодательства.

Если пенсионер сомневается, что ему были назначены пенсии верно, он может обратиться за получением подробного расчёта в СФР. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

— Помимо страховой можно получать ещё и накопительную пенсию. С 2002 года все работодатели перечисляли на неё часть средств в размере 6%, но в 2014 году эти выплаты были заморожены. Поэтому если вы не делали самостоятельных взносов, то рассчитывать можно только на ту сумму, которая накопилась с 2002 по 2014 год, плюс инвестиционный доход, который был получен в результате деятельности вашего НПФ. Накопительная пенсия назначается по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста не повлияло на эти возрастные рамки, — объяснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он отметил, что накопительную пенсию можно получить одноразовой выплатой или ежемесячно в течение 22 лет. У человека нет возможности выбирать, как её получить. Это будет зависеть от размера самой накопительной пенсии.

— Если ежемесячная выплата будет более 5% от вашей страховой пенсии, то вы будете получать прибавку ежемесячно, если меньше — то сможете получить сразу всю сумму. Сумма накопительной пенсии рассчитывается следующим образом. Размер всех накоплений на момент достижения мужчиной 60 лет, а женщиной — 55 лет делится на 264 месяца. Из этого складывается сумма доплаты. Если гражданин обращается за выплатой позже, то срок выплат пропорционально уменьшается и сумма будет больше, — добавил Петр Гусятников.

В Социальном фонде России сообщили, что направили россиянам свыше 4 млн уведомлений о положенных мерах соцподдержки. Подсчёт сделали с момента запуска соответствующей рассылки в 2021 году. Фонд работает в формате социального казначейства, проактивно информируя клиентов о государственных услугах. Тем не менее, если есть вопросы о начислениях, лучше обратиться в СФР лично. В ряде случаев ведомство может сделать перерасчёт и прибавку к пенсии.

Авторы Нина Важдаева