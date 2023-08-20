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Пожилым людям выплатят две пенсии: Кому положена прибавка и как её получить

Сейчас в регионах стали поднимать вопрос о расширении круга получателей двойных пенсий. При этом перечень новых льгот уже вырос. Кто сейчас может получать две пенсии одновременно, как оформить прибавку и сколько составит сумма выплат?

19 августа, 22:41
<p>Есть пожилые люди, которые могут рассчитывать на две пенсии. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Есть пожилые люди, которые могут рассчитывать на две пенсии. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Есть общее правило, по которому люди могут получать только одну пенсию, положенную по закону. К примеру, если пожилому человеку начисляют страховую пенсию по возрасту и ему установили инвалидность. В этом случае он не сможет дополнительно получать пенсию по инвалидности. Ему положены лишь льготы как инвалиду и ежемесячная денежная выплата к пенсии. Но есть категории граждан, которые могут получать две пенсии. Об этом сообщила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

В рамках Закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" получать одновременно две пенсии могут люди, ставшие инвалидами после военной травмы. Им могут устанавливать пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Люди, пребывавшие в добровольческих формированиях, ставшие инвалидами после увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в связи с исполнением обязанностей по контракту, могут получать одновременно несколько выплат. Например, пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Есть и другой вариант — пенсия по инвалидности, предусмотренная Законом № 166-ФЗ, и пенсия за выслугу лет.

Участники Великой Отечественной войны могут получать пенсию по инвалидности в рамках Закона № 166-ФЗ и страховую пенсию по старости. Есть льготы и у родителей военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших после полученных травм. Им могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости (инвалидности). Есть и другие варианты. Например, пенсия по случаю потери кормильца, социальная пенсия, а также пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная Законом № 166-ФЗ, и пенсия за выслугу лет (по инвалидности).

Две пенсии могут также получать родители погибших добровольцев и вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву. Правда, в том случае, если женщина после гибели мужа снова не вышла замуж. Права на двойные выплаты имеют и нетрудоспособные члены семей людей, получивших или перенёсших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий этой катастрофы.

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Кроме того, получать две пенсии могут обладатели достаточно большого списка государственных наград. Такое же право есть и у представителей определённых профессий, например у космонавтов и лётчиков.

— Размеры пенсий могут быть разные — в зависимости от того, к какой категории относится получатель. Так, люди, ставшие инвалидами после военной травмы, могут получать пенсию в зависимости от степени вреда здоровью. Если человек стал инвалидом первой группы, то ему положено 300 процентов размера социальной пенсии. Инвалидам второй группы выплачивают 250 процентов размера социальной пенсии, третьей — 175 процентов. С 1 апреля 2023 года размер социальной пенсии по старости составляет 7153,33 рубля. Плюс, если есть иждивенцы, устанавливается повышение к пенсии. Страховая пенсия устанавливается в зависимости от стажа, добавила Оксана Красовская.

Она пояснила: если человек сомневается, что ему были назначены пенсии верно, он может обратиться за получением подробного расчёта с учётом норм действующего законодательства.

Если пенсионер сомневается, что ему были назначены пенсии верно, он может обратиться за получением подробного расчёта в СФР. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Если пенсионер сомневается, что ему были назначены пенсии верно, он может обратиться за получением подробного расчёта в СФР. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

— Помимо страховой можно получать ещё и накопительную пенсию. С 2002 года все работодатели перечисляли на неё часть средств в размере 6%, но в 2014 году эти выплаты были заморожены. Поэтому если вы не делали самостоятельных взносов, то рассчитывать можно только на ту сумму, которая накопилась с 2002 по 2014 год, плюс инвестиционный доход, который был получен в результате деятельности вашего НПФ. Накопительная пенсия назначается по достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста не повлияло на эти возрастные рамки, объяснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Он отметил, что накопительную пенсию можно получить одноразовой выплатой или ежемесячно в течение 22 лет. У человека нет возможности выбирать, как её получить. Это будет зависеть от размера самой накопительной пенсии.

— Если ежемесячная выплата будет более 5% от вашей страховой пенсии, то вы будете получать прибавку ежемесячно, если меньше — то сможете получить сразу всю сумму. Сумма накопительной пенсии рассчитывается следующим образом. Размер всех накоплений на момент достижения мужчиной 60 лет, а женщиной — 55 лет делится на 264 месяца. Из этого складывается сумма доплаты. Если гражданин обращается за выплатой позже, то срок выплат пропорционально уменьшается и сумма будет больше, — добавил Петр Гусятников.

В Социальном фонде России сообщили, что направили россиянам свыше 4 млн уведомлений о положенных мерах соцподдержки. Подсчёт сделали с момента запуска соответствующей рассылки в 2021 году. Фонд работает в формате социального казначейства, проактивно информируя клиентов о государственных услугах. Тем не менее, если есть вопросы о начислениях, лучше обратиться в СФР лично. В ряде случаев ведомство может сделать перерасчёт и прибавку к пенсии.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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