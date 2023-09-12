Путин — об изъятии золотовалютных резервов РФ: Мы в два раза больше заработали

Президент РФ Владимир Путин отметил недальновидность преступных действий Запада по изъятию золотовалютных резервов РФ на Западе, а также разграблению активов российского бизнеса. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин — об изъятии золотовалютных резервов РФ на Западе. Видео © LIFE

"Раньше наши предприниматели создавали площадки для себя, потом столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. Это переходит все границы. Люди, которые это сделали, не понимают негативных последствий для себя, до сих пор не оценивают их", — подчеркнул глава государства.