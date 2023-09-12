Путин — об изъятии золотовалютных резервов РФ: Мы в два раза больше заработали
Президент РФ Владимир Путин отметил недальновидность преступных действий Запада по изъятию золотовалютных резервов РФ на Западе, а также разграблению активов российского бизнеса. Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин — об изъятии золотовалютных резервов РФ на Западе. Видео © LIFE
"Раньше наши предприниматели создавали площадки для себя, потом столкнулись с проблемами изъятия законно заработанных средств. Это переходит все границы. Люди, которые это сделали, не понимают негативных последствий для себя, до сих пор не оценивают их", — подчеркнул глава государства.
Путин напомнил: итогом стало то, что многие государства потеряли доверие к доллару, задумались, а стоит ли хранить свои сбережения в США. Так, внедряются новые системы расчётов, страны переходят на торговые отношения в собственных нацвалютах. По словам президента, Россия уже смогла заработать в два раза больше того, что было украдено у неё Западом, но дело "не в этом, а в подрыве доверия" к Штатам.
Ранее Министерство финансов США сообщило, что российские активы, заблокированные за рубежом из-за санкций Запада, по предварительным данным, оцениваются примерно в 280 миллиардов долларов.
© LIFE / Павел Баранов