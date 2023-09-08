Минфин США озвучил объём замороженных российских активов

Российские активы, заблокированные за рубежом из-за санкций Запада, предварительно оцениваются примерно в 280 миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов США.

В пресс-релизе отмечается, что закончена первоначальная работа по выявлению и учёту российских средств, замороженных в юрисдикциях стран – членов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — международная группа по блокировке активов РФ, созданная в 2022 году). Основная часть активов хранится в Евросоюзе. Завершить подсчёт планируется к концу этого года.