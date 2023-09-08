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7 сентября, 21:50

Минфин США озвучил объём замороженных российских активов

Минфин США: Блокированные Западом активы России оцениваются в 280 млрд долларов

Российские активы, заблокированные за рубежом из-за санкций Запада, предварительно оцениваются примерно в 280 миллиардов долларов. Об этом сообщило Министерство финансов США.

В пресс-релизе отмечается, что закончена первоначальная работа по выявлению и учёту российских средств, замороженных в юрисдикциях стран – членов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs — международная группа по блокировке активов РФ, созданная в 2022 году). Основная часть активов хранится в Евросоюзе. Завершить подсчёт планируется к концу этого года.

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Ведомство сообщает, что средства будут удерживаться, пока Россия не выплатит ущерб, причинённый Украине. Также члены группы намерены выявлять прокси-сети, пытающиеся использовать глобальные финансовые центры для хранения и доступа к этим активам.

Ранее Лайф рассказывал, что по итогам встречи советников по нацбезопасности США, Германии, Британии, Франции и Италии представители стран условились не возвращать России замороженные активы, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. При этом 4 сентября американский Минюст заявил о намерениях передать Киеву более миллиарда долларов подпавших под санкции российских средств активов. Кремль отреагировал на эту идею США и пригрозил судом.

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Лариса Сафронова
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