Минюст США хочет передать Киеву более $1 млрд замороженных активов России
CBS: Минюст США хочет передать Киеву более $1 млрд замороженных активов России
Минюст США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более одного миллиарда долларов. О планах рассказала CBS News первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора — Соединённых Штатов Лиза Монако.
"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", — заявила чиновник в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе замороженных активов РФ.
Ранее Лайф сообщал, что по итогам встречи советников по нацбезопасности США, Великобритании, Франции, Италии и Германии страны договорились не возвращать замороженные российские активы до тех пор, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. Представители этих государств также подтвердили намерение продолжать дальше поддерживать Незалежную "столько, сколько потребуется".
freepik