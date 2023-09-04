Минюст США хочет передать Киеву более $1 млрд замороженных активов России

Минюст США ищет возможность направить Украине подпавшие под санкции российские активы на сумму более одного миллиарда долларов. О планах рассказала CBS News первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора — Соединённых Штатов Лиза Монако.

"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", — заявила чиновник в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе замороженных активов РФ.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам встречи советников по нацбезопасности США, Великобритании, Франции, Италии и Германии страны договорились не возвращать замороженные российские активы до тех пор, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. Представители этих государств также подтвердили намерение продолжать дальше поддерживать Незалежную "столько, сколько потребуется".