В Белом доме назвали условие возвращения России замороженных активов

США, Великобритания, Франция, Италия и Германия договорились не возвращать замороженные российские активы до тех пор, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам встречи советников по нацбезопасности пяти вышеперечисленных стран.

"Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии, пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", — говорится в заявлении.

Представители этих государств также подтвердили намерение продолжать дальше поддерживать Незалежную "столько, сколько потребуется", а также предпринимать усилия для её скорейшего восстановления. Помимо Украины американские и европейские чиновники в ходе встречи обсудили ситуацию в Нигере и ряд других вопросов, касающихся индо-тихоокеанской и ближневосточной повестки.