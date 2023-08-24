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24 августа, 18:58

В Белом доме назвали условие возвращения России замороженных активов

Белый дом: Запад вернёт России активы при возмещении ущерба Украине

США, Великобритания, Франция, Италия и Германия договорились не возвращать замороженные российские активы до тех пор, пока Москва не возместит "ущерб" Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома по итогам встречи советников по нацбезопасности пяти вышеперечисленных стран.

"Суверенные активы РФ останутся в юрисдикциях стран Франции, Италии, Германии, США и Британии, пока Москва не заплатит за ущерб, который она причинила Украине", — говорится в заявлении.

Представители этих государств также подтвердили намерение продолжать дальше поддерживать Незалежную "столько, сколько потребуется", а также предпринимать усилия для её скорейшего восстановления. Помимо Украины американские и европейские чиновники в ходе встречи обсудили ситуацию в Нигере и ряд других вопросов, касающихся индо-тихоокеанской и ближневосточной повестки.

Власти подготовили схему обмена заблокированными активами

Власти подготовили схему обмена заблокированными активами

Ранее Лайф сообщал, что юристы ЕК решили, что замороженные активы Центробанка РФ придётся вернуть Москве, но произойдёт это после завершения конфликта на Украине.

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Unsplash

Наталья Исакова
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