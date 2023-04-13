В ЕС решили, что замороженные российские активы всё равно придётся вернуть
Юристы ЕК решили, что замороженные активы Центробанка РФ придётся вернуть России
После окончания конфликта на Украине замороженные в Евросоюзе активы Центробанка РФ (ЦБ РФ) придётся вернуть России. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии (ЕК), пишет немецкая газета "Вельт".
"Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придётся вернуть России", — пишет издание.
Активы ЦБ РФ нельзя так легко передать Украине, считают эксперты ЕК. Однако они предложили инвестировать их в европейские гособлигации, а проценты с этого отправлять Киеву. Предположительно, доходность от такого метода может составить 2,6% в год. Однако ЕС может и потерять вложенные средства. А вот что делать в этом случае — юристы Евросоюза пока не решили.
Ранее Лайф сообщал о том, что власти Черногории не станут передавать Украине замороженные на территории страны активы россиян, такая возможность исключена.
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