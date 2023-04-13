КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

13 апреля, 11:31

В ЕС решили, что замороженные российские активы всё равно придётся вернуть

Юристы ЕК решили, что замороженные активы Центробанка РФ придётся вернуть России

После окончания конфликта на Украине замороженные в Евросоюзе активы Центробанка РФ (ЦБ РФ) придётся вернуть России. К такому выводу пришли юристы Еврокомиссии (ЕК), пишет немецкая газета "Вельт".

"Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придётся вернуть России", — пишет издание.

Песков: Требование выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за активы в Крыму надо изучить

Песков: Требование выплатить "Нафтогазу" $5 млрд за активы в Крыму надо изучить

Активы ЦБ РФ нельзя так легко передать Украине, считают эксперты ЕК. Однако они предложили инвестировать их в европейские гособлигации, а проценты с этого отправлять Киеву. Предположительно, доходность от такого метода может составить 2,6% в год. Однако ЕС может и потерять вложенные средства. А вот что делать в этом случае — юристы Евросоюза пока не решили.

Ранее Лайф сообщал о том, что власти Черногории не станут передавать Украине замороженные на территории страны активы россиян, такая возможность исключена.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • ЕС
  • Еврокомиссия
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров