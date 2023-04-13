В ЕС решили, что замороженные российские активы всё равно придётся вернуть

"Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки. Еврокомиссия приходит к отрезвляющему выводу, что замороженные резервы нельзя трогать, поскольку однажды, когда война закончится, их придётся вернуть России", — пишет издание.

Активы ЦБ РФ нельзя так легко передать Украине, считают эксперты ЕК. Однако они предложили инвестировать их в европейские гособлигации, а проценты с этого отправлять Киеву. Предположительно, доходность от такого метода может составить 2,6% в год. Однако ЕС может и потерять вложенные средства. А вот что делать в этом случае — юристы Евросоюза пока не решили.