В Черногории исключили передачу Украине замороженных на территории страны активов россиян
Власти Черногории не станут передавать Украине замороженные на территории страны активы россиян, такая возможность исключена. Как пояснил глава Комитета по безопасности и обороне парламента страны Милан Кнежевич, данный механизм противоречит конституции государства.
"Я исключаю эту возможность. Это противоречит конституции, черногорским законам и нормам ЕС", — сказал он в беседе с газетой "Известия".
В данный момент на территории Черногории заморожено 44 объекта недвижимости, принадлежащих россиянам, напомнил парламентарий. Для оценки законности данных действий Кнежевич направил обращение в Конституционный суд Черногории, ответ по которому пока не получен.
Глава комитета также подчеркнул, что в связи с антироссийскими санкциями Подгорица также потерпела убытки. В частности, из-за отмены прямых рейсов с РФ серьёзно снизился туристический поток. Вместе с тем он выразил уверенность, что в будущем отношения между государствами будут только улучшаться, так как "Россия на протяжении века была нашим союзником и защитником".
Ранее во Франции признали сложности с передачей Украине замороженных российских активов. На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, но их нельзя конфисковать без судебного решения.
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