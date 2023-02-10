Евросоюз потерял замороженные российские активы

Евросоюз пока не может передать Украине замороженные активы Центробанка России, поскольку не знает, где находятся 86% на сумму 258 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас ЕС знает местонахождение лишь 36,4 млрд долларов заблокированных средств, указывает издание. В связи с этим юридическая служба Евросоюза рекомендовали обязать европейские банки незамедлительно передать Еврокомиссии все данные о замороженных средствах России, чтобы направить их Украине.