Евросоюз потерял замороженные российские активы
Bloomberg: ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ России, поскольку не знает, где они
Евросоюз пока не может передать Украине замороженные активы Центробанка России, поскольку не знает, где находятся 86% на сумму 258 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Сейчас ЕС знает местонахождение лишь 36,4 млрд долларов заблокированных средств, указывает издание. В связи с этим юридическая служба Евросоюза рекомендовали обязать европейские банки незамедлительно передать Еврокомиссии все данные о замороженных средствах России, чтобы направить их Украине.
Ранее в американском Минюсте заявили о намерении передать часть конфискованных российских активов в пользу Киева в скором времени. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы ведомства по выявлению и аресту санкционных российских активов Эндрю Адамс.
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