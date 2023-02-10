Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 01:49

Евросоюз потерял замороженные российские активы

Bloomberg: ЕС пока не может передать Украине активы ЦБ России, поскольку не знает, где они

Евросоюз пока не может передать Украине замороженные активы Центробанка России, поскольку не знает, где находятся 86% на сумму 258 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас ЕС знает местонахождение лишь 36,4 млрд долларов заблокированных средств, указывает издание. В связи с этим юридическая служба Евросоюза рекомендовали обязать европейские банки незамедлительно передать Еврокомиссии все данные о замороженных средствах России, чтобы направить их Украине.

США впервые передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена

США впервые передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена

Ранее в американском Минюсте заявили о намерении передать часть конфискованных российских активов в пользу Киева в скором времени. Такое заявление сделал руководитель рабочей группы ведомства по выявлению и аресту санкционных российских активов Эндрю Адамс.


Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • ЕС
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров