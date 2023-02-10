США на полгода вывели из-под санкций против Сирии оказание помощи после землетрясения
Власти США до августа вывели из-под санкций трансакции, касающиеся оказания помощи Сирии в связи с мощным землетрясением. Об этом говорится в генеральной лицензии американского Минфина.
"Все операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясений в Сирии, которые в противном случае были бы запрещены положением о санкциях, разрешаются до 8 августа 2023 года", — указано в документе ведомства.
В Минфине США также уточнили, что речь идёт о сборе и переводе средств. При этом генлицензия не разрешает сделки, связанные с нефтью, взаимодействие с подсанкционными лицами и Правительством САР.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции случилось мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. От разрушительной силы также пострадали жители Сирии. В САР, по последним данным, погибло 1347 человек, пострадало свыше двух тысяч. А в Турции число погибших при землетрясении увеличилось до 17 674. Толчки спровоцировали сдвиг литосферных плит на три метра.
ТАСС / Валерий Шарифулин