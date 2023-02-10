США на полгода вывели из-под санкций против Сирии оказание помощи после землетрясения

Власти США до августа вывели из-под санкций трансакции, касающиеся оказания помощи Сирии в связи с мощным землетрясением. Об этом говорится в генеральной лицензии американского Минфина.

"Все операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясений в Сирии, которые в противном случае были бы запрещены положением о санкциях, разрешаются до 8 августа 2023 года", — указано в документе ведомства.