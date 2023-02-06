В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным на его сайте, эпицентр землетрясения располагался в 26 километрах от города Газиантеп, население которого составляет более миллиона человек. Очаг находился на глубине всего 10 километров.

Примерно через 10 минут неподалёку произошло ещё одно землетрясение. Его очаг также залегал на глубине 10 километров, но эпицентр находится в стороне — в 37 километрах от города Бахче. Пока информация о жертвах и разрушениях не поступала.