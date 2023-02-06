СМИ узнали о дальнейшей судьбе сбитого над США китайского шара

Сбор обломков сбитого в небе над США китайского аэростата займёт несколько дней. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. Издание уточнило, что после этого части зонда передадут американским спецслужбам для изучения.

По данным газеты, в операции участвуют водолазы ВМС США, она начата вскоре после падения обломков в воду. Представители Пентагона заявили, что, как только соберут все части, их передадут правоохранительным органам и разведывательному сообществу.