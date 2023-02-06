СМИ узнали о дальнейшей судьбе сбитого над США китайского шара
NYT: На сбор обломков сбитого над США китайского аэростата уйдёт несколько дней
"Шар-шпион" над США. Фото © YouTube / Guardian News
Сбор обломков сбитого в небе над США китайского аэростата займёт несколько дней. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона. Издание уточнило, что после этого части зонда передадут американским спецслужбам для изучения.
По данным газеты, в операции участвуют водолазы ВМС США, она начата вскоре после падения обломков в воду. Представители Пентагона заявили, что, как только соберут все части, их передадут правоохранительным органам и разведывательному сообществу.
Ранее Лайф писал, что в США не исключили введения санкций против Китая после ситуации с аэростатом. Штаты заявили, что это неприемлемое нарушение американского суверенитета.
Напомним, 4 февраля США атаковали в небе над Южной Каролиной китайский аэростат, который попал в их воздушное пространство. МИД КНР выразил недовольство и протест из-за этого. Вскоре глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что военные сбили аэростат по поручению президента США Джо Байдена. По мнению американской стороны, китайский шар использовался для наблюдения за стратегическими объектами Штатов.