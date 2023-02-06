Блогер объяснил, почему Фёдор Емельяненко закончил карьеру так поздно

Российский легендарный боец Фёдор Емельяненко закончил карьеру аж в 46 лет, потому что он только недавно начал зарабатывать по-настоящему серьёзные деньги. Такое мнение высказал видеоблогер и боец ММА Артём Тарасов, который выступает арбитром Союза ММА РФ.

По словам Тарасова, когда Емельяненко дрался в Fight Nights, ему заплатили миллион долларов, один из наиболее крупных его гонораров. Как уверяет Тарасов, Емельяненко свои квартиры начал покупать только с последних боёв. Блогер также заявил, что ему тяжело поверить, что гонорар Емельяненко за последний бой составил 100 тысяч долларов, так как "Фёдор стоит миллионы долларов".

"Он продолжал карьеру, потому что хотел заработать денег для своей семьи. Тех денег, которые он не заработал, когда был на пике, когда его популярность в Японии была такой, что на него молились все", — заявил Тарасов в беседе с "Газетой.ru".