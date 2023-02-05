Щербакова назвала выигравшего премию ISU Чена легендой фигурного катания

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова поздравила американского фигуриста Нэтана Чена с присуждением премии в категории "Самый ценный фигурист года" от Международного союза конькобежцев (ISU). Россиянка назвала его легендой фигурного катания. Она также поблагодарила всех любителей этого вида спорта за номинацию на премию.

"Я очень сильно уважаю Нэтана Чена, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, они живые легенды нашего спорта, которые подняли свои дисциплины на новый уровень, и для меня это честь — быть номинированной вместе с ними. Я поздравляю победителей от всего сердца и желаю им успеха во всех будущих стараниях", — заявила она в видеообращении в телеграм-канале.