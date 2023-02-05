Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 февраля, 14:50

Щербакова проиграла американцу Чену в борьбе за премию ISU

Премию "Самый ценный фигурист года" получил американский фигурист Нэтан Чен. Награду вручили спортсмену в воскресенье на церемонии в Цюрихе, организованной Международным союзом конькобежцев (ISU).

На премию также претендовала россиянка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова. Кроме неё среди номинантов были французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выиграли золото в танцах на льду на Играх в 2022 году.

Хореограф Железняков: Щербакова может не получить премию ISU из-за политики

Хореограф Железняков: Щербакова может не получить премию ISU из-за политики

Ранее Лайф писал о том, что олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании — россиянку Анну Щербаковуне пригласили на церемонию вручения премии ISU. Там объяснили это соображениями безопасности.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров