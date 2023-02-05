Щербакова проиграла американцу Чену в борьбе за премию ISU
Премию "Самый ценный фигурист года" получил американский фигурист Нэтан Чен. Награду вручили спортсмену в воскресенье на церемонии в Цюрихе, организованной Международным союзом конькобежцев (ISU).
На премию также претендовала россиянка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова. Кроме неё среди номинантов были французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выиграли золото в танцах на льду на Играх в 2022 году.
Ранее Лайф писал о том, что олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании — россиянку Анну Щербакову — не пригласили на церемонию вручения премии ISU. Там объяснили это соображениями безопасности.
ТАСС / Валерий Шарифулин, Сергей Бобылев