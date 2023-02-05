Щербакова проиграла американцу Чену в борьбе за премию ISU

Премию "Самый ценный фигурист года" получил американский фигурист Нэтан Чен. Награду вручили спортсмену в воскресенье на церемонии в Цюрихе, организованной Международным союзом конькобежцев (ISU).

На премию также претендовала россиянка, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова. Кроме неё среди номинантов были французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые выиграли золото в танцах на льду на Играх в 2022 году.