ISU не позвали фигуристку Щербакову на вручение премии из соображений безопасности

Олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании россиянку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ISU.

Ещё в октябре 2022 года советом был рассмотрен вопрос о номинациях на премию ISU. В связи с отсутствием юридических оснований по исключению российских и белорусских фигуристов, соответствующих критериям наград, было решено, что они могут быть включены в список кандидатов для голосования общественности и СМИ.