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4 февраля, 10:23

ISU не позвали фигуристку Щербакову на вручение премии из соображений безопасности

Олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании россиянку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ISU.

Ещё в октябре 2022 года советом был рассмотрен вопрос о номинациях на премию ISU. В связи с отсутствием юридических оснований по исключению российских и белорусских фигуристов, соответствующих критериям наград, было решено, что они могут быть включены в список кандидатов для голосования общественности и СМИ.

"Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально", — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Хореограф Железняков: Щербакова может не получить премию ISU из-за политики

Хореограф Железняков: Щербакова может не получить премию ISU из-за политики

Напомним, 18-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова попала в финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года" Международного союза конькобежцев. При этом спортсменку уже предупреждали, что она не сможет получить премию из-за политики.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Николь Вербер

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