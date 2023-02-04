ISU не позвали фигуристку Щербакову на вручение премии из соображений безопасности
Олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании россиянку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев из соображений безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ISU.
Ещё в октябре 2022 года советом был рассмотрен вопрос о номинациях на премию ISU. В связи с отсутствием юридических оснований по исключению российских и белорусских фигуристов, соответствующих критериям наград, было решено, что они могут быть включены в список кандидатов для голосования общественности и СМИ.
"Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально", — приводит ТАСС заявление пресс-службы.
Напомним, 18-летняя российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова попала в финал голосования за награду "Самый ценный фигурист года" Международного союза конькобежцев. При этом спортсменку уже предупреждали, что она не сможет получить премию из-за политики.
ТАСС / Сергей Бобылев