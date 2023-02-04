Масштабная авария на подстанции погрузила во тьму Одессу
Одесса осталась без света из-за масштабной аварии на подстанции "Укрэнерго"
Одесса и часть её пригорода оказались обесточены из-за аварии на подстанции "Укрэнерго", специалисты работают над её устранением.
"Сегодня произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены... Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию", — говорится в сообщении пресс-службы энергохолдинга ДТЭК.
Лайф писал, что на Украине, несмотря на перебои с подачей электричества, всё равно поднимутся тарифы на него. В компании Yasno аргументировали это тем, что после возобновления снабжения потребление сильно возрастает.
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