Масштабная авария на подстанции погрузила во тьму Одессу

Одесса и часть её пригорода оказались обесточены из-за аварии на подстанции "Укрэнерго", специалисты работают над её устранением.

"Сегодня произошла вторая за сутки масштабная авария на подстанции "Укрэнерго". Поэтому Одесса и часть Одесского района временно обесточены... Электроснабжение будет возобновлено, когда специалисты "Укрэнерго" устранят аварию", — говорится в сообщении пресс-службы энергохолдинга ДТЭК.