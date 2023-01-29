Украинцев предупредили о подорожании платёжек за свет, несмотря на отключения
Украинская компания Yasno заявила о росте цен на электроэнергию, несмотря на отключения
В скором времени плата за электроэнергию для жителей Украины может увеличиться, несмотря на регулярные отключения света. Об этом предупредил генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.
"Вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется", — написал гендиректор энергокомпании в соцсетях.
Также Коваленко добавил, что ещё одним фактором, влияющим на изменение стоимости электричества, является нерегулярная или несвоевременная передача показаний счётчиков.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина надеется импортом из Европы покрыть дефицит электричества. Одним из ключевых вопросов импорта электроэнергии украинский министр назвал его финансирование.
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