Украинцев предупредили о подорожании платёжек за свет, несмотря на отключения

В скором времени плата за электроэнергию для жителей Украины может увеличиться, несмотря на регулярные отключения света. Об этом предупредил генеральный директор украинской энергокомпании Yasno (входит в крупнейший на Украине энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Вопрос в отложенном или повышенном потреблении электроэнергии после того, как подача возобновляется", — написал гендиректор энергокомпании в соцсетях.

Также Коваленко добавил, что ещё одним фактором, влияющим на изменение стоимости электричества, является нерегулярная или несвоевременная передача показаний счётчиков.