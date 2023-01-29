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28 января, 22:10

Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Иране

Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Иране. Инцидент произошёл в городе Исфахан, сообщает IRNA со ссылкой на местные источники.

Взрыв на складе боеприпасов в городе Исфахан. Видео © Twitter / m_bizar

"Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв", — указано в сообщении.

Согласно данным издания, всё произошло на одном из оборонных предприятий Минобороны страны. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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Склад с литиевыми батареями загорелся на севере Франции

Ранее Лайф сообщал о нападении на Посольство Азербайджана в Тегеране. В ходе атаки погиб охранник диппредставительства, ещё двое были ранены.

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Кадр видео Twitter / m_bizar

Иван Косицын
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