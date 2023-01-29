Хоккеисты "Рейнджерс" отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс". Позднее команда опубликовала официальное заявление о причинах отказа игроков участвовать в акции.

"Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учётом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения", — сказано в обращении клуба, которое приводит в "Твиттере" журналист Молли Уокер.

При этом имена хоккеистов, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку, не уточняются. За клуб также выступают трое россиян, в игре с "Вегасом" сыграл Артемий Панарин. Игорь Шестёркин был заявлен в качестве запасного вратаря, а Виталий Кравцов остался в запасе и пропустил матч.