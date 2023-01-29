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28 января, 21:21

Хоккеисты "Рейнджерс" отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" не стали надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с "Вегас Голден Найтс". Позднее команда опубликовала официальное заявление о причинах отказа игроков участвовать в акции.

"Мы гордимся тем, что привлекаем внимание к важным местным общественным организациям. С учётом основных ценностей нашей организации мы поддерживаем право каждого человека уважительно выражать свои убеждения", сказано в обращении клуба, которое приводит в "Твиттере" журналист Молли Уокер.

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При этом имена хоккеистов, которые не надели джерси с ЛГБТ-символикой на разминку, не уточняются. За клуб также выступают трое россиян, в игре с "Вегасом" сыграл Артемий Панарин. Игорь Шестёркин был заявлен в качестве запасного вратаря, а Виталий Кравцов остался в запасе и пропустил матч.

Ранее российский защитник клуба "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов перед началом матча против "Анахайм Дакс" отказался принимать участие в акции в поддержку ЛГБТ. Он аргументировал это верностью себе и православной религии, отметив, что уважительно относится к выбору каждого.

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ТАСС / АР / Mary Altaffer

Юлия Коновалова

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