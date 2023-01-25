Российского хоккеиста назвали "долбанутым игроком" за отказ поддерживать ЛГБТ

Экс-хоккеист сборной США Райан Уитни осудил российского защитника клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Ивана Проворова за отказ надевать свитер в поддержку движения ЛГБТ на предматчевой раскатке.

"Будь я Проворовым, я бы надел эту майку. Не потому, что я поддерживаю все группы людей, которые любят хоккей и хотят стать болельщиками моей команды и НХЛ в целом, а потому, что вся моя команда в этих свитерах", — заявил Уитни в подкасте Spittin Chiclets.

По мнению американца, поступок россиянина был эгоистичным, поскольку тот остался в раздевалке и не вышел на разминку. Экс-хоккеиста возмутило, что истории Проворова было уделено столько внимания. Он считает, что его отсутствия никто не заметил бы без акцента со стороны медиа.

"И вдруг появляется один долбанутый игрок, который отказывается надевать свитер. И весь мир сразу говорит об этом. Мне кажется, хоккей будет развиваться дальше, будет открытым для всех групп людей, а этот парень... Да пошёл он", — сказал бывший игрок американской сборной.