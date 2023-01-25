Песков: Дорогие американские и немецкие танки сгорят на Украине

Идея поставить Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard по технологическим причинам достаточно провальная. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он убеждён, что эта техника сгорит так же, как и другая, только стоит дороже.

"Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооружённым силам Украины", — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента указал, что за поставки танков Украине придётся платить европейским налогоплательщикам, для них это будет бременем, при этом в ситуации выиграют американцы.

"Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и всё это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и, скорее всего, с хорошими барышами", — заключил Песков.