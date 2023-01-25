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25 января, 09:56

Песков: Дорогие американские и немецкие танки сгорят на Украине

Песков: Идея поставить танки Abrams и Leopard Украине провальна

Идея поставить Украине американские танки Abrams и немецкие Leopard по технологическим причинам достаточно провальная. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он убеждён, что эта техника сгорит так же, как и другая, только стоит дороже.

"Просто по технологическим аспектам это такой план достаточно провальный, а главное, это явная совершенно переоценка того потенциала, который это добавит Вооружённым силам Украины", — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента указал, что за поставки танков Украине придётся платить европейским налогоплательщикам, для них это будет бременем, при этом в ситуации выиграют американцы.

"Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные. Стоят только они очень дорого, и всё это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих и, скорее всего, с хорошими барышами", — заключил Песков.

Песков: Киев не гнушается ничем, это подтверждает правильность решений РФ по защите себя

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Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что на данный момент Кремль не видит возможностей урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путём.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak

Александр Юнашев

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