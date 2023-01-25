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25 января, 09:47

Песков: Киев не гнушается ничем, это подтверждает правильность решений РФ по защите себя

Киев причастен к организации терактов и не гнушается ничем, что лишь доказывает правильность решений Москвы по собственной защите. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что киевские власти допускают возможность ударов по городам РФ: Москве, Петербургу и Екатеринбургу. В беседе с представителями СМИ Песков напомнил, что Незалежная причастна к организации теракта с журналисткой Дарьей Дугиной, который произошёл в Московской области в ночь на 21 августа.

"Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности", — подчеркнул представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что президенты РФ и Украины Путин и Зеленский не разговаривали несколько лет. Последняя их встреча состоялась в 2019 году.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александр Юнашев

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