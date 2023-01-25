Песков: Киев не гнушается ничем, это подтверждает правильность решений РФ по защите себя

Киев причастен к организации терактов и не гнушается ничем, что лишь доказывает правильность решений Москвы по собственной защите. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что киевские власти допускают возможность ударов по городам РФ: Москве, Петербургу и Екатеринбургу. В беседе с представителями СМИ Песков напомнил, что Незалежная причастна к организации теракта с журналисткой Дарьей Дугиной, который произошёл в Московской области в ночь на 21 августа.