Песков: Киев не гнушается ничем, это подтверждает правильность решений РФ по защите себя
Киев причастен к организации терактов и не гнушается ничем, что лишь доказывает правильность решений Москвы по собственной защите. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка о том, что киевские власти допускают возможность ударов по городам РФ: Москве, Петербургу и Екатеринбургу. В беседе с представителями СМИ Песков напомнил, что Незалежная причастна к организации теракта с журналисткой Дарьей Дугиной, который произошёл в Московской области в ночь на 21 августа.
"Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президенты РФ и Украины Путин и Зеленский не разговаривали несколько лет. Последняя их встреча состоялась в 2019 году.
ТАСС / Валерий Шарифулин