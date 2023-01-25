Песков пояснил, как долго не разговаривали Путин и Зеленский
Песков подтвердил, что Путин и Зеленский не разговаривали несколько лет
Президент РФ Владимир Путин не разговаривал с лидером Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Последняя встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году. Они проводили переговоры, в том числе двусторонние, в рамках "нормандского формата" в Париже. После этого лидеры России и Украины несколько раз созванивались — зимой и летом 2020 года, однако после этого о каких-либо их контактах уже информации нет.
Песков ответил на вопрос РИА "Новости", правильно ли считать, что президенты России и Украины с тех пор не общались ни при личной встрече, ни по телефону? Представитель Кремля сказал, что это "верно".
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его цель — организовать встречу Путина и Зеленского. Однако уже вскоре в Анкаре признали, что предпосылок для встречи лидеров России и Украины пока нет.
kremlin.ru