Песков пояснил, как долго не разговаривали Путин и Зеленский

Президент РФ Владимир Путин не разговаривал с лидером Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Последняя встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году. Они проводили переговоры, в том числе двусторонние, в рамках "нормандского формата" в Париже. После этого лидеры России и Украины несколько раз созванивались — зимой и летом 2020 года, однако после этого о каких-либо их контактах уже информации нет.

Песков ответил на вопрос РИА "Новости", правильно ли считать, что президенты России и Украины с тех пор не общались ни при личной встрече, ни по телефону? Представитель Кремля сказал, что это "верно".