Эрдоган поставил своей целью устроить встречу Путина и Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом турецкий лидер заявил, обращаясь к нации после заседания кабмина.
"Наша цель в ближайшее время — организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", — сказал он, подчеркнув, что благодарен главам государств за содействие в обмене военнопленными.
Напомним, с подобным заявлением Эрдоган выступал 20 сентября. Тогда президент Турции сказал, что у него "есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров". Однако, по его признанию, успехов в достижении этой цели у Анкары нет.
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