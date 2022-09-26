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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 16:44
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Эрдоган поставил своей целью устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом турецкий лидер заявил, обращаясь к нации после заседания кабмина.

"Наша цель в ближайшее время организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", сказал он, подчеркнув, что благодарен главам государств за содействие в обмене военнопленными.

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Напомним, с подобным заявлением Эрдоган выступал 20 сентября. Тогда президент Турции сказал, что у него "есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров". Однако, по его признанию, успехов в достижении этой цели у Анкары нет.

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Getty Images / Michael M. Santiago

Татьяна Миссуми
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