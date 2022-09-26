Эрдоган поставил своей целью устроить встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не теряет надежды организовать встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом турецкий лидер заявил, обращаясь к нации после заседания кабмина.

"Наша цель в ближайшее время — организовать встречу Путина и Зеленского, добиться устойчивого прекращения огня", — сказал он, подчеркнув, что благодарен главам государств за содействие в обмене военнопленными.