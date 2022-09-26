Названы причины высокого спроса на ипотеку в Петербурге

Жители Северной столицы стали больше интересоваться кредитами — меньше чем за полгода количество кредитов выросло на четверть абсолютной цифры августа — 10 733 договора. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала эксперт по недвижимости Полина Будникова. По её мнению, причина этому кроется в понижении ставки по ипотеке.

По её словам, выгоднее брать субсидированные ставки, однако лимиты заканчиваются, и уже есть банки, которые перестали выдавать ипотеку подобного формата. Эксперт также напомнила о возможности запросить в своём банке кредитные каникулы. Для этого необходимо подтвердить, что доход снизился на 30% и более. Второй вариант — сделать рефинансирование. Каждый банк предлагает свои условия ипотечных каникул: одни освобождают от всех выплат на несколько месяцев, другие не начисляют проценты, но требуют оплачивать сам долг. Эксперт предупредила, что на принятие такого запроса может уйти больше недели, ведь до 30-го числа рассматриваются заявления людей, подпавших под мобилизацию.