WSJ узнала о молчаливом согласии США на удары ВСУ по территориям, где проходят референдумы

Власти США не будут требовать от украинского режима не атаковать территории, которые в ближайшее время могут войти в состав РФ по результатам референдумов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источников, речь идёт о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые, по версии американской администрации, Россия собирается "аннексировать". Однако США пока не будут передавать Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью полёта до 300 километров.

Опрошенные изданием эксперты замечают, что в результате "угроз и контругроз" могут перестать работать некоторые "сдерживающие механизмы", действующие для предотвращения эскалации ситуации. Американские госслужащие также подчеркнули, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие.