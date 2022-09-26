WSJ узнала о молчаливом согласии США на удары ВСУ по территориям, где проходят референдумы
WSJ: США не будут призывать Украину не атаковать регионы, которые могут войти в состав РФ
Власти США не будут требовать от украинского режима не атаковать территории, которые в ближайшее время могут войти в состав РФ по результатам референдумов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По словам источников, речь идёт о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, которые, по версии американской администрации, Россия собирается "аннексировать". Однако США пока не будут передавать Украине баллистические ракеты ATACMS с дальностью полёта до 300 километров.
Опрошенные изданием эксперты замечают, что в результате "угроз и контругроз" могут перестать работать некоторые "сдерживающие механизмы", действующие для предотвращения эскалации ситуации. Американские госслужащие также подчеркнули, что нет никаких свидетельств того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон разработал план на случай возможного применения Москвой ядерного оружия и что действия Штатов нацелены на то, чтобы украинский кризис не привёл к расширению действующего конфликта.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов