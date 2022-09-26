В ЛНР задержан корректировщик обстрелов ВСУ по Новоайдару

Правоохранители Луганской Народной Республики задержали корректировщика Вооружённых сил Украины, наводившего огонь по гражданским объектам Новоайдара. Об этом сообщает в "Телеграме" Первое информационное агентство ЛНР.

Задержанный корректировщик ВСУ Алексей Байов. Видео © Telegram / "Луганскинформцентр"

"Силовики ЛНР задержали уроженца Новоайдарского района, бывшего сотрудника Счастьенской администрации Байова Алексея за передачу данных и наведение огня на гражданские объекты населённого пункта", — говорится в публикации.

По наводке Байова 21 сентября ВСУ обстреляли Новоайдар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Тогда в результате атаки погиб мирный житель, ещё один получил ранения. Были разрушены жилой дом, учебный корпус и общежитие колледжа, зернохранилище, склад удобрений и сельхозтехники и автомобили. Четыре дома повреждены.

В своём видеообращении он признался, что "раскаивается", поскольку "не знал, что придётся стрелять, поверил руководству и телеграм-каналам".