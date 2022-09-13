МО РФ показало видео вычисления диверсантов и наводчиков ВСУ на Харьковском направлении

В Министерстве обороны России показали, как расчёт РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ЦВО ВС РФ вскрыл местоположение украинских диверсантов и наводчиков, после чего заблокировал им сотовую связь и передал их координаты для дальнейшего уничтожения. На кадрах, предоставленных ведомством, запечатлена работа беспилотника типа "Орлан-10", который и вскрыл позиции ВСУ.

Работа подразделений РЭБ ЦВО. Видео © Минобороны РФ

"Расчётом вскрыты местоположения как диверсионно-разведывательных групп противника, так и корректировщиков, в том числе иностранных наёмников", — рассказал старший лейтенант Евгений, командующий взводом комплекса БПЛА РЭБ.

В настоящий момент подразделение офицера продолжает выполнять задачи по выявлению местоположения противника и воздушной разведке.