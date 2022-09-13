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Опубликовано 13 сентября 2022, 08:39
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МО РФ показало видео вычисления диверсантов и наводчиков ВСУ на Харьковском направлении

Работа расчёта РЭБ. Фото © Минобороны РФ

Работа расчёта РЭБ. Фото © Минобороны РФ

В Министерстве обороны России показали, как расчёт РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ЦВО ВС РФ вскрыл местоположение украинских диверсантов и наводчиков, после чего заблокировал им сотовую связь и передал их координаты для дальнейшего уничтожения. На кадрах, предоставленных ведомством, запечатлена работа беспилотника типа "Орлан-10", который и вскрыл позиции ВСУ.

Работа подразделений РЭБ ЦВО. Видео © Минобороны РФ

"Расчётом вскрыты местоположения как диверсионно-разведывательных групп противника, так и корректировщиков, в том числе иностранных наёмников", — рассказал старший лейтенант Евгений, командующий взводом комплекса БПЛА РЭБ.

В настоящий момент подразделение офицера продолжает выполнять задачи по выявлению местоположения противника и воздушной разведке.

Российская авиация уничтожила станцию РЭБ и пункт управления бригады ВСУ
Российская авиация уничтожила станцию РЭБ и пункт управления бригады ВСУ

Ранее в госкорпорации "Ростех" рассказывали, как российские комплексы РЭБ оставляют ВСУ "без глаз и ушей". Так, данные комплексы глушат каналы связи противника, а также хорошо показывают себя в борьбе с БПЛА врага.

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Матвей Шандрыголов
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