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Опубликовано 8 июня 2022, 08:56

Российская авиация уничтожила станцию РЭБ и пункт управления бригады ВСУ

Российская авиация уничтожила пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, две установки РСЗО "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы", — сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины. Он также добавил, что российские военные уничтожили 13 автомобилей противника различного назначения.

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Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на подлёте к Херсону.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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