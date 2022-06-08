Российская авиация уничтожила станцию РЭБ и пункт управления бригады ВСУ

Российская авиация уничтожила пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, две установки РСЗО "Град" и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня "Град", артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы", — сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 63 района скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины. Он также добавил, что российские военные уничтожили 13 автомобилей противника различного назначения.