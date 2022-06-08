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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 08:41
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Минобороны: ВС РФ ударили ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова

Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в районе Харькова, в цехах которого ремонтировали и восстанавливали танки и другую бронетехнику ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, в районе города Чугуева Харьковской области было уничтожено хранилище топлива для украинской техники. А в районах посёлка Малиновка Харьковской области, населённых пунктов Спорное Донецкой Народной Республики и Звановка Луганской Народной Республики уничтожено четыре склада с вооружением и боеприпасами.

Высокоточными ракетами воздушного базирования было поражено два украинских пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также батарея реактивных систем залпового огня "Ураган" в районе Харькова, добавил Конашенков.

Минобороны показало ракетный удар с Ми-35
Минобороны показало ракетный удар с Ми-35

Ранее Лайф рассказывал, что российские средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на подлёте к Херсону.

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Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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