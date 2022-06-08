Минобороны: ВС РФ ударили ракетами по бронетанковому заводу в районе Харькова

Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в районе Харькова, в цехах которого ремонтировали и восстанавливали танки и другую бронетехнику ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Кроме того, в районе города Чугуева Харьковской области было уничтожено хранилище топлива для украинской техники. А в районах посёлка Малиновка Харьковской области, населённых пунктов Спорное Донецкой Народной Республики и Звановка Луганской Народной Республики уничтожено четыре склада с вооружением и боеприпасами.