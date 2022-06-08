Российские средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на подлёте к Херсону

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 8 июня сбили в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", — говорится в сообщении.