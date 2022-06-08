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Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 07:15

Российские средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на подлёте к Херсону

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 8 июня сбили в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

"Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", — говорится в сообщении.

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Ранее, 7 июня, сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников. По данным официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, задачи были выполнены в том числе в районах населённых пунктов Липцы, Стрелечье, Дементиевка, Граково.

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ТАСС / Рюмин Александр

Евгения Колесникова
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