Российские средства ПВО сбили три ракеты "Точка-У" на подлёте к Херсону
Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 8 июня сбили в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты "Точка-У". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
"Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", — говорится в сообщении.
Ранее, 7 июня, сообщалось, что российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников. По данным официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, задачи были выполнены в том числе в районах населённых пунктов Липцы, Стрелечье, Дементиевка, Граково.
ТАСС / Рюмин Александр