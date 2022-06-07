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Опубликовано 7 июня 2022, 08:58

Российские средства ПВО за сутки сбили 12 украинских беспилотников

Минобороны: Средства ПВО РФ за сутки сбили 12 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 12 украинских беспилотников в Харьковской и Николаевской областях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, ударами артиллерии была уничтожена переданная Норвегией 155-миллиметровая самоходная установка М109А3, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и миномётов, в том числе 203-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Пион".

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