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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 03:29
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Минобороны показало удары высокоточными снарядами "Краснополь"

Минобороны показало, как бьют высокоточными снарядами "Краснополь"

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчётов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций ВСУ. На видео сняли стрельбу высокоточными снарядами "Краснополь", а также её результат.

Стрельба высокоточными снарядами "Краснополь". Видео © Telegram-канал / Минобороны России

"Сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции вскрыли расчёты беспилотных летательных аппаратов", — сообщает ведомство.

Высокоточные артиллерийские боеприпасы "Краснополь" имеют калибр 152 миллиметра. С беспилотников сняли на видео, как они попадают прямо в места сосредоточения техники противника в лесопосадке.

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Как писал Лайф ранее, Минобороны показало видео работы бомбардировщиков Су-34 в ходе "Операции Z".

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Минобороны России

Арина Родионова
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