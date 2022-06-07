Минобороны показало удары высокоточными снарядами "Краснополь"

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчётов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" по уничтожению бронетехники и укреплённых позиций ВСУ. На видео сняли стрельбу высокоточными снарядами "Краснополь", а также её результат.

Стрельба высокоточными снарядами "Краснополь". Видео © Telegram-канал / Минобороны России

"Сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции вскрыли расчёты беспилотных летательных аппаратов", — сообщает ведомство.

Высокоточные артиллерийские боеприпасы "Краснополь" имеют калибр 152 миллиметра. С беспилотников сняли на видео, как они попадают прямо в места сосредоточения техники противника в лесопосадке.