Минобороны показало видео работы бомбардировщиков Су-34 в ходе "Операции Z"
Минобороны показало видео боевой работы Су-34 в ходе спецоперации на Украине
Министерство обороны России опубликовало кадры боевых вылетов экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщили в ведомстве, их работа осуществляется в светлое и тёмное время суток в любых погодных условиях.
На кадрах можно увидеть взлёт самолёта, оснащённого ракетами Х-29 класса "воздух – поверхность", которые предназначены для уничтожения опорных пунктов и укреплённых целей противника. Далее демонстрируется запись с прицела и старт ракет к цели, сразу после этого Су-34 выполняют противоракетный манёвр, чтобы избежать поражения системой ПВО Украины.
Боевые вылеты экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34. Видео © Минобороны РФ
"Цели бывают различные: техника, противовоздушный оборонный комплекс, также скопления складов вооружения", — рассказал Руслан, командир экипажа одного из истребителей.
Истребители-бомбардировщики Су-34 предназначены для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей противника, добавили в военном ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что российские РЭБ массово блокируют сигналы от украинских дронов в Донбассе. В результате украинские беспилотники просто не могут отображать картинку в реальном времени — и ими становится невозможно управлять.
Минобороны РФ